Мини-футбол. «Динамо-Самара» отобрала очки у команды КПРФ

18.02.2020, 5:30, Новости дня

В минувший уикенд состоялись матчи 13-го тура чемпионата РФ по мини-футболу (футзалу) в Суперлиге. В центральных его играх "Динамо-Самара" принимало на домашней площадке одного из лидеров – клуб КПРФ. Хозяева сумели добиться ничьей в первой игре (1:1), а вторую проиграли – 3:4.

Одновременно с этим лидеры турнира из "Газпрома-Югры" дважды дома переиграли "Новую Генерацию" – 8:1 и 2:1. "Норильский Никель" обменялся победами с "Синарой" – 5:2 и 3:4, а чемпионы страны из "Тюмени" победили "Ухту" – 4:1 и 4:3.

"Газпром-Югра" укрепил свое лидерство, еще на 2 очка оторвавшись от "коммунистов" из КПРФ – 51 очко против 44-х. В шестерку лучших входят также "Синара" (43 турнирных балла), "Тюмень" (37), "Норильский Никель" (33) и "Динамо-Самара" (30).



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