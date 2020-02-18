Мнение: БелАЭС: Проект, который обернулся против самой России

18.02.2020, 5:13, Разное

Отношения между Россией и Белоруссией начинают зримо ухудшаться. Первой жертвой взаимного непонимания Москвы и Минска рискует стать БелАЭС. Почему же этот энергетический проект рискует стать символом недальновидной политики Кремля?

О том, что Минск поставил целью получить энергетическую независимость, было известно еще с 2011 года. Президент Лукашенко тогда прямо заявил:

Мы уйдем от импорта электроэнергии и будем значительную часть ее поставлять на внешние рынки.

Независимость понятно от кого – от России, от кого же еще. За счет программы диверсификации, доля газа в балансе Белоруссии должна была снизиться с 80% до 50%, а атомной энергетики – увеличиться до 12%. С последним помог «Росатом», который начал строительство БелАЭС за счет российского же кредита.

Атомная электростанция возводится неподалеку от границы с Литвой, что вызывает резкое неприятие со стороны Вильнюса. Общая стоимость проекта со всей прилегающей инфраструктурой – 9 миллиардов долларов, предоставленных в рамках кредита до 2035 года. Минск предполагал, что сможет отбить вложения за счет экспорта электроэнергии на Запад.

Но вышло иначе. Партнеры крупно просчитались, поскольку кризис 2008 года внес серьезнейшие коррективы в их планы. Те страны Евросоюза, на рынок которых рассчитывала Белоруссия, в ее энергии особо теперь не нуждаются. Литва активно настраивает всех против покупки враждебных электронов. Более того, Прибалтика намерена окончательно выйти из единого энергокольца БРЭЛЛ. Пока нет дополнительного спроса на белорусскую электроэнергию и в соседних Украине и России.

Получается, что шансы на коммерческую окупаемость проекта резко снизились. При этом БелАЭС практически готова к началу работы: ее второй энергоблок готов уже на 70%. И тут начинается самое интересное. На фоне обострения отношений с Россией из-за нежелания проводить интеграцию в рамках Союзного государства, белорусская сторона, по мнению некоторых экспертов, начала искусственно тормозить строительство БелАЭС. Особенно это заметно в последние месяцы на фоне «нефтяной войны», где Минск был вынужден уступить Москве.

Уступить-то уступил, но решил отыграться на БелАЭС, где предусмотрены серьезные штрафные санкции за срыв сроков, напоминает президент Лукашенко:

Неуютно, неудобно, но решили, что в этом плане мы будем договариваться: другого не дано. Или мы вводим санкции за просрочку (а там большие деньги), или они подвигаются по кредиту.

Белорусский лидер настаивает на том, чтобы Россия «подвинулась» по кредиту, уменьшив его процентную ставку и дав отсрочку по платежам. Но это еще не самое прискорбное. Заместитель министра энергетики нашей «союзницы» Михаил Михадюк прямым текстом намекнул, что в случае необходимости в реакторах БелАЭС может использоваться топливо американской компании Westinghouse.

Иначе говоря, Россия за свой счет построила Белоруссии АЭС, наивно полагая, что будет ее контролировать поставками топлива. Но в новых геополитических реалиях, когда происходит начало раскола между Москвой и Минском, этот проект причудливым образом оборачивается против нас самих: не достроим – получим штрафы, построим – туда вместо нас на все готовое могут прийти американцы.

Видимо, следующий логичный шаг – это выход уже и Белоруссии из БРЭЛЛ, тогда, глядишь, разрешат энергию с БелАЭС в Европу поставлять. Стоит напомнить, что «гениальное» в своей продуманности решение построить АЭС в Белоруссии было принято в ущерб строительству Балтийской АЭС в родном Калининграде.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/176404.html