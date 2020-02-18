Композитору Геннадию Гладкову исполнилось 85 лет

18.02.2020, 5:06, Новости дня

Российский композитор Геннадий Гладков отмечает во вторник 85-летие. "Бременские музыканты", "Малыш и Карлсон", а также "Обыкновенное чудо", "Двенадцать стульев", "Джентльмены удачи", "Формула любви": Гладков — автор музыки к сотне фильмов, спектаклей и мюзиклов.

Свое 85-летие композитор планирует встретить в кругу друзей.

"Конечно, юбилеи я не очень люблю, потому что праздничная суета выбивает из творческого ритма. Праздник организовать не так просто, сами понимаете. Сейчас я приглашаю друзей в какой-нибудь ресторан, где мы пообщаемся. Это не столько мой праздник, сколько возможность встретиться с друзьями. Самый лучший праздник у меня был, когда я сидел на студии и записывал музыку", — сказал Гладков в интервью РИА Новости.

Широкую известность маэстро принесла музыка к художественным и анимационным картинам. Всего Гладков написал музыку к свыше 140 игровым и анимационным кино- и телефильмам, а также к музыкально-драматическим театральным постановкам.

Сейчас Геннадий Игоревич работает над циклом вокальных произведений на стихи басен Крылова. Кроме того, на студии "Мосфильм" Гладков записывает диск с саундтреком к мультфильму "Разлученные", созданному по мотивам сказки Юрия Олеши "Три толстяка".

Одной из первых работ Геннадия Гладкова для кинематографа был мультфильм "Самый, самый, самый, самый", музыку для которого он написал по просьбе своего друга, актёра Василия Ливанова. Но всесоюзную популярность Гладкову принёс другой мультфильм, созданный также совместно с Ливановым – "Бременские музыканты".

Но самым любимым сочинением композитора остается его музыка к фильму "Обыкновенное чудо": "Я считаю, что она довольно оригинальная, хоть и не такая популярная, как "Бременские музыканты".