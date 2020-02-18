Россия сохранит действие внутренних паспортов граждан Украины после 1 марта

18.02.2020, 5:06, Новости дня

Граждане Украины продолжат пользоваться внутренними паспортами на территории России. Об этом заявили в МВД России.

В конце прошлого года украинское правительство обязало своих граждан с 1 марта 2020 года при въезде в РФ использовать исключительно загранпаспорта.

Объясняют такое решение просто: в 1997 году РФ и Украина подписали межправительственное соглашение, согласно которому все украинцы могут использовать для поездок, передвижения и трудоустройства в РФ внутренние паспорта Украины.

Это соглашение продолжит действовать и дальше, сообщает телеканал "Россия 24".



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