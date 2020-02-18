Помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова устала от публичности

18.02.2020, 5:04, Разное

Спутница жизни Евгения Петросяна Татьяна Брухунова устала от публичности. Об этом она призналась в своем Instagram-аккаунте.

Своим подписчикам помощник известного артиста говорит о том, что не любит внимания посторонних людей, а тем более журналистов, популярность ей не нужна и даже мешает жить. Она не является поклонницей различных мероприятий, негативно относится и считает бессмысленными светские тусовки.Она любит общаться с людьми, но к потоку недоброжелательных комментариев в свой адрес привыкнуть не может. Кроме того, «свалившаяся на неё известность» раздражает Татьяну Брухунову, особенно неприятна ситуация, что раз о ней пишут сайты, значит, «она всем должна». В свою очередь каждый имеет право оценивать её стиль жизни, манеру одеваться, пищевые пристрастия или интерес к живописи.

Она даже собиралась, по её словам, удалить все акаунты из социальных сетей, но почему не сделала это, так и не объясняет. Напротив, в её ленте с завидной регулярностью появляются то посты со снимками Брухуновой в детстве, о которых, кстати, поклонники отзываются с большой теплотой, то фотоотчеты о путешествиях. К неожиданным проявлениям бестактности и даже хамства в социальных сетях, в принципе, привыкнуть невозможно, как и в реальной жизни. Хотя в виртуальном общении для этого достаточно «легкого движения мышки», что и советуют ей сделать знакомые.