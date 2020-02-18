Дадонов забил. Бобровский отразил. «Флорида» выиграла

18.02.2020, 4:30, Новости дня

В Сан-Хосе матчем между местными "Шаркс" и гостями из "Флорида Пантерз" продолжился игровой тур регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Гости постоянно вели в счете (1:0, 3:1, 4:2) и в итоге победили с разницей в две шайбы – 5:3.

При этом весьма заметными на площадке были российские легионеры "пантер". Форвард Евгений Дадонов открыл счет, а голкипер Сергей Бобровский отразил 29 из 32-х бросков по своим воротам. Интересно, что в голевых атаках гостей на правах ассистентов поучаствовали еще два хоккеиста с русскими корнями – швейцарец Денис Мальгин и имеющий финский паспорт Александр Барков.



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