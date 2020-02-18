Мнение: Сомнения

18.02.2020, 4:28, Разное

Китайская история с эпидемией уже точно повлияла на планы Газпрома на Дальнем Востоке, так как рассчитывать на прежние модели торговли газом с Китаем даже в неприлично оптимистических сценариях уже совершенно нелепо. А потому: как сообщалось, на прошлой неделе судно-укладчик "Академик Черский" двинулось в направлении Сингапура. После чего, как можно предположить, направится на Балтику, чтобы участвовать в достройке оставшихся 160 км трубы.

Путин клятвенно пообещал Меркель, что к концу 20 года, на крайний случай в первом квартале 21 года Северный поток-2 начнет работу. Тем не менее, есть ряд сомнений в словах Путина.

Как сказал Мюллер Холтоффу: "…Они все фантазеры, наши шефы… Им можно фантазировать — у них нет конкретной работы, а давать руководящие указания умеют даже шимпанзе в цирке…" Гениальные слова, пусть их и произносил не настоящий Мюллер, а актер Броневой.

У "Академика Черского" есть как минимум две проблемы, которые нужно будет решить до того, как он приступит к работе на Балтике. Проблем, конечно, гораздо больше, но эти две на сегодня ключевые.

Первая — ему нужно пройти модернизацию. Его предыдущая работа заключалась в прокладке труб с Киринского месторождения на материк для подачи газа месторождения на Амурский ГПЗ. Кстати, без этого газа Амурский ГПЗ даже запускать нет особого смысла — он будет больше стоять, чем работать, а потому будет генерировать убыток. Труба, которую должен проложить "Академик Черский" с Киринского месторождения — это труба диаметром до 32 дюймов, и именно под такую трубу он сейчас и оборудован. Северный поток-2 строится трубой в 48 дюймов, а потому прежде чем посылать судно на Балтику, его нужно модернизировать под вполне конкретную задачу.

Кстати, возможно, что именно за этим "Академик Черский" и пошел в Сингапур. В девичестве "Академик" назывался "Jascon-18" и был построен на китайской верфи в Тунчжоу, а затем достраивался и оснащался в Сингапуре. Где и был куплен одной из бесчисленных дочек Газпрома. Видимо, сейчас бывший "Jascon-18" и идет обратно домой, чтобы пройти необходимую модернизацию. А где ему её проходить? Не в России же.

Очевидно, что здесь и находится первая проблема. США ввели санкции против компаний, задействованных в работе над СП-2. А также рикошетом введены вторичные санкции по всем, кто будет сотрудничать с компаниями, которые задействованы в достройке СП-2. Хотя, конечно, китайцы как раз могут наплевать на американские санкции — отношения между странами не самые дружественные, а потому есть надежда, что китайские власти прикроют от проблем своих "судопроизводителей". Тем не менее, риски вполне реальные — захотят ли китайцы создавать себе сложности из-за достаточно мелкого контракта на дообрудование "Академика Черского". Посмотрим.

Вторая серия проблем начнется, когда "Академик" выйдет из Сингапура. Американцы могут потребовать от всех портов по пути следования отказать "Академику" в портовом обслуживании. Под угрозой опять же санкций. Это некритично, так как в помощь "Академику" можно будет выслать танкер с топливом, отправить вдогонку судно с едой и припасами и всем этим бродячим цирком дойти, наконец, до Балтики. Где-то так к лету этого года.

После чего "Академик" должен будет получить все необходимые разрешения у датской стороны. А как датчане могут заволокитить вопрос, мы уже наблюдали. Ну, и, наконец, само строительство. Американцы правы — технологий у России нет. А потому нужно будет найти соответствующих специалистов, которые согласятся всю дальнейшую жизнь провести с "волчьим билетом", так как Штаты, конечно, создадут им проблемы в дальнейшей трудовой карьере.

В общем, даже в самом оптимистичном сценарии в этом году трубу вряд ли построят. В следующем — возможно. Где-то к середине года. В неоптимистичном сценарии процесс может быть затянут еще на какой-то срок. А потом ее еще нужно будет вводить в эксплуатацию, сопрягать с наземной инфраструктурой, отлаживать общую работу. СП-1 запустили за 4 года до плановых показателей. СП-2 точно будет запускаться не быстрее. Есть еще и пессимистичный сценарий. Когда трубу не построят вообще. Пока этот сценарий обсуждать нет смысла, но как знать.

В чем суть всех этих тягучих процессов? В том, что США в 20-22 годах рассчитывают утроить поставки своего газа в Европу по сравнению с прошлогодними. А если учесть, что Китай может существенно просесть из-за эпидемии и возможной рецессии, то в Европе от газа будет просто не протолкнуться. И Газпрому не трубу нужно будет строить любой ценой, а держаться за стремительно падающую долю на рынке. Которая в этом году упадет и безо всякой китайской эпидемии.

В итоге труба СП-2 рискует стать памятником подводного зодчества с весьма впечатляющим ценником — Церетели отдыхает. Практический смысл ее неизвестен уже сейчас, а в 22-24 годах его может не быть вообще. Даже теоретически. Но подрядчики уже заработали — так что главную задачу Газпром решил. А убытки, конечно, нужно будет как-то компенсировать. И мы даже знаем — как.