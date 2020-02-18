Власти Сирии заявили, что будут добиваться полной победы в Алеппо и Идлибе

18.02.2020, 4:14, Новости дня

Президент Сирии Башар Асад заявил, что жизнь и экономическая ситуация в Алеппо «станет лучше, чем когда-либо» после того, как сирийские войска взяли город под полный контроль.

В своем редком телевизионном выступлении в понедельник Асад заявил, что военные не сдадутся, пока «рано или поздно» не добьются полной победы.

«Это освобождение не означает конец войны и не означает конец [наших] планов, конец терроризма или капитуляцию врагов… Это означает, что мы ткнули их лицом в грязь в качестве прелюдии перед полной победой».

Асад сказал, что борьба за освобождение всего Алеппо вместе с соседней контролируемой повстанцами провинцией Идлиб будет продолжаться, несмотря на «пустой шум» с севера. Он имел ввиду Турцию, которая граничит с обеими провинциями и поддерживает повстанцев.

Турция направила войска и технику в Идлиб, чтобы попытаться сдержать наступление сирийских войск, в то время как турецкие дипломаты находятся в Москве для переговоров с Россией, главным союзником Асада.

В заявлении МИД Турции, опубликованном в понедельник, «подчеркивается необходимость скорейшего снижения напряженности на местах и предотвращения дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации».

Сирийские силы, поддерживаемые российской авиацией, взяли под свой контроль большую часть Алеппо, захватив около 30 деревень всего за один день. Город Алеппо был целью постоянных ракетных обстрелов.

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок отметил, что боевые действия на северо-западе Сирии, включая Идлиб, достигли «ужасающего уровня», в результате чего около 900 000 гражданских лиц были вынуждены покинуть свои дома с начала декабря.

«Крупнейшей ужасной гуманитарной ситуации можно будет избежать только в том случае, если члены Совета Безопасности и те, кто имеет влияние, преодолеют индивидуальные интересы и поставят коллективный интерес на первое место», – сказал Лоукок.

Официальные лица США осудили наступление сирийского правительства на Идлиб, и выразили поддержку Турции после того, как ее войска подверглись нападению сирийских войск.

«Соединенные Штаты осуждают продолжающиеся, неоправданные и безжалостные нападения на население Идлиба», – говорится в недавнем заявлении государственного секретаря США Майка Помпео. «Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО Турцию… и полностью поддерживаем ее действия, направленные на самооборону», – добавил госсекретарь США.