Мнение: Наследники по прямой

18.02.2020, 4:10, Разное

Пресс-Песков назвал “особым мнением” позицию судьи КС Константина Арановского. Тот назвал СССР «незаконно созданным государством», отметив, что РФ не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти.

Мнение судьи и в самом деле было особым и касалось конкретного вопроса о компенсациях наследникам жертв политрепрессий. Но Пескову тезис об отказе правопреемства с советским государством не понравился в целом.

И правильно! Нынешние правители страны, хоть и мнят себя новой аристократией, на самом деле «комиссары в пыльных шлемах», только разжиревшие на казённом добре и сменившие кожанки на Brioni.

У них и праздники, кумиры все из той, советской эпохи. Да и повадки те же: колесо политических репрессий набирает оборот с каждым украденным у народа миллиардом.

Так что мы согласны с Песковым: не просто правопреемники, а наследники по прямой.

«Не подходит ваш лозунг к моменту», товарищ Арановский!

Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого…