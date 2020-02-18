Телеведущий Дмитрий Дибров находится дома под наблюдением врачей

18.02.2020, 4:06, Новости дня

Телеведущий Дмитрий Дибров чувствует себя нормально, но до вторника останется под наблюдением врачей. Накануне его экстренно госпитализировали после потери сознания.

В соцсетях писали о госпитализации телеведущего с якобы приступом эпилепсии, однако диагноз не подтвердился. "Мне кажется, каждый имеет право на обморок, если ему 60 лет", — сообщил Дибров "Интерфаксу". Сейчас, по словам супруги, он находится дома.

В кинотеатре "Октябрь", откуда и забрали Диброва в Боткинскую больницу, в понедельник вечером состоялась премьера картины режиссера Егора Михалкова-Кончаловского "На Луне".