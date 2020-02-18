Ученые назвали способы защиты дома от коронавируса

18.02.2020, 4:04, Разное

В целях защиты дома от проникновения коронавируса необходимо постоянно осуществлять влажную уборку и проветривать комнаты. С такой информацией выступили исследователи из Китая.
Сотрудники Центра по борьбе с эпидемиями заявили, что людям не обязательно обувь и одежду подвергать специальной обработке после возвращения с улицы. Отдельное внимание следует уделить дверным ручкам, стульям, бытовым приборам и столам, потому как к ним человек прикасается ежедневно. Проветривать помещение следует как минимум пару раз на протяжении получаса. После ухода гостей надо выполнить уборку с раствором хлора или дезинфицирующим веществом на основе 75%-го спирта. Также крайне рекомендуется тщательно мыть руки.

Научные работники Университета Пирогова назвали китайский коронавирус очень нестойким. По их мнению, инфекция существует вне тела человека не больше двух суток. Их коллеги из Германии считают, что патогенные микроорганизмы сохраняются на поверхности и остаются заразными в течение девяти дней. Для выживания коронавируса важно находиться в среде с комнатной температурой.



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