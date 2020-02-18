У жертв домашнего насилия выше риск смерти, диабета и болезней сердца

18.02.2020, 3:52, Новости дня

У женщин, которые пострадали от домашнего насилия, сильно увеличивается риск смерти и повышается вероятность развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых болезней. Об этом утверждает новое исследование, опубликованное в JournaloftheAmericanHeartAssociation.

Домашнее насилие может включать издевательства физического, психологического, сексуального, финансового и эмоционального характера. Это очень распространенный феномен: согласно расчетам, в мире от него страдает примерно каждая третья женщина.

Авторы нового исследования использовали данные британских врачей общей практики с 1995 по 2017 год. Они обнаружили медицинские записи 18547 женщин, которые подвергались домашнему насилию. Ученые сравнили их заболеваемость и смертность с аналогичными показателями женщин, которые не сталкивались с домашним насилием.

Ученые обнаружили, что у женщин, которые подверглись домашнему насилию, риск развития сердечно-сосудистых болезней был выше на 31%, сахарного диабета 2 типа – на 51% по сравнению с участницами из контрольной группы.

Вероятность смерти у них была на 44% выше. Но эти данные могут оказаться заниженными, считают ученые. В исследовании принимали участие сравнительно молодые женщины, за охваченный период случилось мало смертей. Абсолютный риск смерти среди участниц исследования был 6 на 1000 для женщин, которые пережили домашнее насилие, и 3,1 на 1000 для тех, которые не сталкивались с ним.

Авторы отмечают, что среди участниц исследования было гораздо меньше женщин, подвергавшихся домашнему насилию, чем в реальной жизни.

«Учитывая распространенность домашнего насилия, скорее всего, существует бремя сердечно-сосудистых болезней, которые связаны именно с ним. Хотя наше исследование не дало ответ, почему существует такая связь, мы предполагаем, что она ассоциирована с острым и хроническим стрессом. Кроме того, домашнее насилие может быть связано с другими факторами образа жизни (плохой диетой, алкоголем и курением)», — рассказал доктор Джот Синх Чандан (Joht Singh Chandan) из Бирмингемского университета.

Он добавил, что не у каждой женщины, столкнувшейся с домашним насилием, развиваются хронические болезни. Наше понимание физических и психологических эффектов домашнего насилия находится на начальных стадиях.



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