Мнение: Пора уходить, Шарль! (с)

18.02.2020, 3:34, Разное



Париж, 1968. Студенты по цепочке передают булыжники для баррикад

Впечатлило, кстати, как тут давеча Путин (как обычно, разговаривая сам с собой) отреагировал на идею — а что будет, если его «поправки» в Конституцию не будут приняты при «опросе населения»? Вопрос ведь — просто по законам логики — вполне резонный. Если население спрашивают «одобряете ли вы…» — то ведь самим вопросом должен быть предусмотрен ответ «нет»? Иначе какой же это опрос?

Звучит, конечно, с точки зрения Кремля абсурдно, что-то типа «почему люди не летают так, как птицы» — но Путин смеха ради решил ответить. Буквально давясь от внутреннего хохота, он заявил, что, типа, ха-ха, если поправки не будут одобрены, то их, конечно же, «не примут».

И всё на этом. Публика в зале подобострастно захлопала.

Дичь какая-то. Эти люди, похоже, думают так и общаться с «населением» — на хиханьках и хаханьках. Как с дебилами.

А ведь, по идее, должно быть по-другому. Это ведь целиком и полностью затея Путина — менять Конституцию. Он попытался нагнать пафоса — типа «завтра будет поздно, вчера было рано» — НАДО МЕНЯТЬ СЕЙЧАС! Вопрос жизни и смерти! Важнейшее дело, России кирдык, если не принять!

То есть, получается, ДЛЯ НЕГО, как для ответственного политика, вопрос принятия/непринятия поправок принципиален. Не примут — он тогда не знает, как же управлять Россией, как решать стоящие перед ней сложнейшие проблемы. Потому что если б знал — нахрена б он затевал всю эту катавасию?

То есть в высшей степени логично: если поправки не принимают — он уходит. Подает в отставку. Именно так, кстати, поступил де Голль во Франции в 1969 году: он замутил референдум, который считал совершенно необходимым для страны, народ не согласился — он, едва узнав результат, тут же подал в отставку. Логично, благородно, правильно. Как любой НОРМАЛЬНЫЙ наемный работник-профессионал: «Я считаю, что нужно — правильно, безопасно, эффективно — делать вот так; если вы желаете делать принципиально по-другому — ищите другого исполнителя». А как же?

«В феврале 1969 года генерал вынес эту реформу на референдум, заранее объявив, что в случае проигрыша уйдёт. Накануне референдума де Голль со всеми документами перебазировался из Парижа в Коломбэ и ждал результатов голосования, относительно которых не питал, пожалуй, никаких иллюзий. После того, как в 10 часов вечера 27 апреля 1969 года поражение стало очевидным, после полуночи 28 апреля президент по телефону передал Кув де Мюрвилю следующий документ: «Я прекращаю исполнение обязанностей президента Республики. Это решение вступает в силу сегодня в полдень».

https://denvistorii.ru/28-aprelya/dobrovolnaia-otstavka-sharlia-de-gollia.html

Вот так — у них. Но — не у нас. У нас И РЕЧИ не идет о том, что вообще-то «опрос о поправках» — это должен быть одновременно и плебисцит о доверии Путину. Или — или. Нет — продолжается бесконечная игра в придуривание. С обеих сторон.

Ну-ну. Ничто не всерьез в этом балагане.