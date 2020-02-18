Инфицированного коронавирусом украинца с лайнера Diamond Princess могут выписать из больницы 18 февраля – МИД

18.02.2020, 3:30, Новости дня

Одного из двух инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 (ранее известным как 2019-nCoV) украинцев с круизного лайнера Diamond Princess, могут выписать 18 февраля. Об этом в эфире канала ICTV заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. 

«Последний раз консулы наши связывались с врачами 13 числа [февраля]. По их информации, один гражданин чувствует себя нормально, второго, скорее всего, выпишут вообще завтра», – сказал он. 

По словам министра, оба украинца проходят лечение в военном госпитале, который находится недалеко от японского города Иокогама. 

В консульском отделе посольства Украины в Японии сообщали, что оба украинца могут быть выписаны из японской больницы до конца недели. 

Всего на борту Diamond Princess, который с 3 февраля заблокирован из-за карантина недалеко от Иокогамы, было 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, том числе 25 граждан Украины. Общее количество заразившихся на лайнере членов экипажа и пассажиров достигло 454. Карантин планируют снять 19 февраля. 

16 февраля США забрали более 300 своих граждан с судна, у 14 из них обнаружили коронавирус. В консульском отделе посольства Украины в Японии говорили, что эвакуация граждан Украины с лайнера пока не планируется.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 00.00 17 февраля в Китае количество умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 1770 человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548.

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 694 случая заболевания за пределами КНР, три человека скончались. При этом в ВОЗ отметили тенденцию к снижению количества зараженных.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / Федор Смолов официально стал игроком «Сельты»

23.01 / Правоохранители провели обыски в Одесской облгосадминистрации

13.02 / Детдом вместо бабушки: опека забрала детей из-за маленькой квартиры

20.01 / В Госдуме заявили о поэтапном вступлении в силу новых поправок

02.12 / В Совфеде дали старт конкурсу «Моя страна – моя Россия»

26.12 / Матвиенко пригрозила Эстонии жесткими мерами

05.02 / В Госдуме разработали законопроект против завышения цен на лекарства

20.01 / Помпео проводит встречу с Гуайдо в Боготе

21.01 / К созданию российской многоразовой ракеты подключился создатель «Сармата»

06.02 / СМИ: врач, предупреждавший о вспышке коронавируса, жив

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика