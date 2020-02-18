Инфицированного коронавирусом украинца с лайнера Diamond Princess могут выписать из больницы 18 февраля – МИД

18.02.2020, 3:30, Новости дня

Одного из двух инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 (ранее известным как 2019-nCoV) украинцев с круизного лайнера Diamond Princess, могут выписать 18 февраля. Об этом в эфире канала ICTV заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Последний раз консулы наши связывались с врачами 13 числа [февраля]. По их информации, один гражданин чувствует себя нормально, второго, скорее всего, выпишут вообще завтра», – сказал он.

По словам министра, оба украинца проходят лечение в военном госпитале, который находится недалеко от японского города Иокогама.

В консульском отделе посольства Украины в Японии сообщали, что оба украинца могут быть выписаны из японской больницы до конца недели.

Всего на борту Diamond Princess, который с 3 февраля заблокирован из-за карантина недалеко от Иокогамы, было 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, том числе 25 граждан Украины. Общее количество заразившихся на лайнере членов экипажа и пассажиров достигло 454. Карантин планируют снять 19 февраля.

16 февраля США забрали более 300 своих граждан с судна, у 14 из них обнаружили коронавирус. В консульском отделе посольства Украины в Японии говорили, что эвакуация граждан Украины с лайнера пока не планируется.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 00.00 17 февраля в Китае количество умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 1770 человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548.

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 694 случая заболевания за пределами КНР, три человека скончались. При этом в ВОЗ отметили тенденцию к снижению количества зараженных.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано.