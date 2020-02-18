В Кыргызстане выступили против китайских инвестиций

18.02.2020, 3:14, Новости дня

Китайский инвестор, который планировал вложить около 300 миллионов долларов в торгово-логистический центр в Кыргызстане, заявил, что выходит из проекта из-за протестов. В компании заявили, что «невозможно» продвигать проект, «когда часть местного населения выступает против строительства». Предполагалось, что в проекте будет занято 15 000 человек.

Сделка по строительству логистического центра была согласована во время визита президента Китая Си Цзиньпина в Бишкек в прошлом году.

Представитель полиции в центральной части Нарынской области Кыргызстана заявил, что более 1 000 человек приняли участие в демонстрации.

В местных СМИ появились изображения протестующих, в том числе всадников на лошадях с кыргызскими флагами.

«Мы не отдадим кыргызскую землю Китаю», – гласили надписи на плакатах.

Представитель правительства, пожелавший остаться неназванным, сообщил агентству AFP, что протестующие были введены в заблуждение слухами о том, что совместная кыргызско-китайская компания, отвечающая за строительство, будет владеть землей, на которой будет возводиться на объект, а не арендовать ее.

В 2016 году в соседнем Казахстане прошли митинги, вызванные опасениями, что земельная реформа позволит китайским инвесторам захватить землю. Руководство страны отказалось от реформы, подавив протесты.