Мнение: Как майор уволился из ФСИН и пошел работать в детский сад….

18.02.2020, 3:07, Разное

Андрей Гайдуков служил в системе ФСИН, дослужился до должности замначальника женской колонии и звания майор (на снимке – слева, фотография отсюда).

В 35 лет Андрей вышел на пенсию. Поработал вице-мэром Нижней Туры. Но плюнул на чиновничью карьеру и переехал в Краснотурьинск, где устроился на работу заведующим детским садиком.

Но нашлись у Гайдукова завистники и накатали анонимную маляву во ВКонтакте, мол, как можно доверять детишек пусть и бывшему, но вертухаю… (подробности здесь)

Признаюсь, не понимаю, чего так всполошились анонимы? У парня — два высших образования, в том числе и педагогическое. На замещение вакансии завдетсадом в уральской глубинке был конкурс, но заявка Андрея оказалась единственной, никто не рвался на эту работу…

То, что парень уволился из ФСИН – это наоборот, по-моему, характеризует его с положительной стороны. Может, не засосала его система, не скурвился он, не обвертухаился?

Ну а если начнет вводить в детском саду порядки колонии, в этом тоже есть положительный момент, детишки с детства получат навыки, которые вполне могут пригодиться в жизни….

Так или не так?