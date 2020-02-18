В Канаде индейцев выгоняют из резервации из-за строительства газопровода

18.02.2020, 3:06, Новости дня

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что намерен решить ситуацию с протестами коренных жителей против строительства газопровода Coastal GasLink мирным путем.

Газопровод должен пройти по территории коренных индейцев в провинции Британская Колумбия. Однако многие сообщества коренных жителей выступают против подобных проектов на своей территории.

Тем не менее суд постановил, что строительство газопровода должно быть продолжено. 6 февраля конная полиция начала сносить лагерь индейцев, несколько человек были задержаны.

В заявлении пресс-службы премьер-министра говорится, что он хочет урегулировать ситуацию мирным путем. Трюдо отдельно подчеркнул необходимость срочного решения этого вопроса, чтобы свести к минимуму "весьма реальные последствия" для канадцев, сообщает РИА Новости.

В последние годы в Канаде набирает обороты переоценка исторических событий времен колонизации. Так, в 2018 году власти принесли извинения индейскому племени из провинции Британская Колумбия за то, что более 150 лет назад их вожди были повешены. А в мае прошлого года официально оправдали вождя индейского племени Паундмейкера, осужденного 134 года назад колониальным правительством за участие в восстании в Саскачеване.



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