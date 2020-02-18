В сети появился снимок флагмана Huawei P40 Pro в черном цвете

18.02.2020, 3:04, Разное

Предстоящий смартфон Huawei P40 Pro в черном цвете появился на изображениях. Новинка китайской компании выглядит очень стильно.
Совсем скоро ожидается анонс от азиатской фирмы Huawei, которая весной намерена презентовать модернизированную линейку флагманов P40. В интернете имеются утечки, связанные с этими устройствами. Например, недавно было обнародовано изображение гаджета в черном цвете, и выглядит он стильно и свежо.

Huawei P40 Pro покажут широкой публике в конце марта в столице Франции Париже. Ожидается также и P40 Pro Premium — более люксовая вариация. О стоимости и технической составляющей станет известно позже.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12 / Трамп проговорился о поездке в Москву

25.12 / В России появится робот-трактор для уборки снега

03.01 / Владимир Кузьмин встретил Новый год в окружении красавиц-дочерей

25.01 / Tesla Model S и Model X могут вскоре получить новые опции

02.12 / Людмила Нарусова рассказала, почему Собчак и Богомолов не живут в одном доме

15.12 / Венедиктов о результатах саммита в Париже: Пустой выхлоп

22.12 / Психологи рассказали о способах борьбы с новогодним стрессом

30.01 / «Не переедайте на море»: Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин укатился с пляжа во время отдыха

13.01 / Наука: Риск сахарного диабета в супружеских парах — один на двоих

13.01 / Мнение: Дамский роман против Росгвардии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика