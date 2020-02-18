В сети появился снимок флагмана Huawei P40 Pro в черном цвете

18.02.2020, 3:04, Разное

Предстоящий смартфон Huawei P40 Pro в черном цвете появился на изображениях. Новинка китайской компании выглядит очень стильно.

Совсем скоро ожидается анонс от азиатской фирмы Huawei, которая весной намерена презентовать модернизированную линейку флагманов P40. В интернете имеются утечки, связанные с этими устройствами. Например, недавно было обнародовано изображение гаджета в черном цвете, и выглядит он стильно и свежо.

Huawei P40 Pro покажут широкой публике в конце марта в столице Франции Париже. Ожидается также и P40 Pro Premium — более люксовая вариация. О стоимости и технической составляющей станет известно позже.