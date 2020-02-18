Суд в Запорожье арестовал Анисимова, которого называли «смотрящим» от Януковича

18.02.2020, 2:18, Новости дня

Вечером 17 февраля Заводской районный суд Запорожья принял решение взять под стражу на 60 суток Евгения Анисимова, предполагаемого лидера преступной организации, которая занималась вымогательством денег у предпринимателей. Об этом сообщает «Радіо Свобода».

Со слов представителя потерпевших Дмитрия Гладкого, избрание меры пресечения затянулось из-за того, что Октябрьский райсуд Запорожья, в который было передано уголовное производство, не смог сформировать коллегию: все судьи уже были заняты в делах, связанных с группировкой Анисимова, и взяли самоотвод.

Суд арестовал задержанного без права залога.

Анисимова подозревают в создании преступной организации, завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, легализации доходов, полученных преступным путем, вымогательстве, незаконном обороте и обращении с оружием. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Анисимов «терроризировал предпринимателей Запорожья». СМИ называли его «смотрящим» от семьи экс-президента Виктора Януковича.

21 октября 2013 года авторитета задержали в аэропорту Борисполь, а в Запорожье были задержаны близкие к нему лица. В январе 2014 года Анисимов вышел из СИЗО, после чего скрывался от правоохранителей. Находящегося в розыске мужчину 16 февраля 2020 года задержали в Киеве сотрудники департамента уголовного розыска Нацполиции при поддержке спецназа КОРД.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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