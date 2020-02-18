Сенатор Пушков назвал слова главы МИД Украины дешевой пропагандой

18.02.2020, 2:06, Новости дня

Российский сенатор Алексей Пушков назвал дешевой пропагандой слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что РФ и Белоруссию ожидает война.

Ранее Пристайко интервью пражскому еженедельнику Respekt заявил, что если белорусы захотят оставаться независимыми, то их ожидает война с Россией, подобная той, что происходит на Украине. При этом Пристайко оговорился, что все еще надеется, что ошибается в своих прогнозах.

В ответ на такое заявление Алексей Пушков в Twitter написал, что чем дольше Пристайко находится на посту главы МИД Украины, тем больше он становится похож на бывшего главу МИД Украины Павла Климкина.

Чем дольше Пристайко находится на посту главы МИД Украины, тем больше он становится похож на Климкина. Явная чушь о том, будто Белоруссию ждёт война с Россией, — это смесь дешёвой пропаганды и примитивного манёвра с целью стравить Москву и Минск. Тут дипломатией и не пахнет.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 17, 2020