СМИ: в районе крушения MH17 не было ни одного «Бука»

18.02.2020, 2:06, Новости дня

Крушение малазийского "Боинга" на востоке Украины в июле 2014 года произошло в районе, где не было ни одного зенитного ракетного комплекса "Бук". Об этом говорится в документе Службы военной разведки и безопасности Нидерландов.

Как следует из документа, направленного голландской прокуратуре, рейс пролетал вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы "Бук-М1".

"Для меня главный вывод заключается в том, что голландская сторона располагала информацией о расположении комплексов "Бук" во время конфликта", — отметил в беседе с ТАСС голландский журналист Макс ван дер Верфф, сайт которого и разместил этот документ.

Он добавил, что голландская сторона в своих документах приходит к выводу, что не обладает информацией о нахождении ни одного "Бука" поблизости от места крушения MH17.

Суд по делу о крушении самолета пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года. Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17 Boeing 777 был сбит на востоке Донецкой области, в 60 километрах от российской границы. На борту самолета были 298 человек. Все они погибли. Большинство погибших были жителями Королевства Нидерланды. Оно и занялось расследованием обстоятельств катастрофы.

В ноябре прошлого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что совместная следственная группа, которая создана для расследования крушения "Боинга", подгоняет материалы, которые свидетельствовали бы в пользу выбранной тактики обвинения. По ее словам, часть материалов является фальшивой, часть не подтверждается.



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