Сын Иосифа Пригожина оказался в суде из-за долга в более миллиона рублей

18.02.2020, 2:04, Разное

Сын известного российского продюсера Иосифа Пригожина по имени Дмитрий стал фигурантом судебного разбирательства. Не так давно его старшая дочь Даная также пожаловалась на появление в жизни серьезных проблем.
Как оказалось, в последнее время детей Иосифа Пригожина преследуют неудачи. Прежде его дочь Даная пояснила о том, что ее семья может оказаться на улице, так как квартира, собственницей которой являлась бабушка девушки, оказалась заложена, а теперь заемщик требует срочно погасить задолженность по займу.

Сын Иосифа Пригожина по имени Дмитрий также оказался в затруднительном положении. Молодой человек взял кредит на сумму более миллиона рублей и не выплатил его в срок. В ближайшее время он и вовсе может оказаться в суде, как прежде пояснил сам родственник супруга Валерии, в затруднительном положении он оказался из-за своего отчима.

Комментируя ситуацию, дочь Иосифа Пригожина Даная отметила, что если это на самом деле так, тогда виноватым можно назвать только их отчима, а мама и бабушка девушки оказались просто очень наивными.



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