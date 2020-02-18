Как Мэрилин Монро: эффектное появление Мелании Трамп на автошоу во Флориде

18.02.2020, 1:43, Разное

В минувшие выходные президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией побывали на американском гоночном турнире NASCAR во Флориде. Дать старт заезду супруги решили, сначала пролетев над стадионом на своем самолете, а после — проехав по трассе на президентском лимузине. Выйдя на стадион поприветствовать участников гонки, Трамп рад был услышать скандирование толпы: «Еще четыре года!». Поклонники Трампа и его эффектных появлений на публике были от увиденного в восторге.

Поддержать президента в этот день решила его супруга Мелания Трамп, которая выбрала для выхода в свет платье в горох с акцентом на талии и пышной юбкой в стиле Голливуда 50-х. Ветер своими порывами поднимал юбку Мелании, придавая образу еще большее сходство с небезызвестным секс-символом той самой эпохи.

Дональд и Мелания Трамп

Поездка на гонки во Флориду не зря рассматривается как стратегический ход в преддверии будущих выборов. Активизируя общенациональную кампанию за свое переизбрание после оправдания в Сенате по итогам разбирательства по импичменту, Трамп выступил в качестве главного маршала на соревнованиях. Тогда как место проведения гонок — Флорида — относится к «неопределившимся штатам» на грядущих выборах. На прошедших в 2016 году Трампу все же удалось победить в этом штате в противостоянии с Хиллари Клинтон. Однако над тем, чтобы добиться голосов на этот раз, ему придется потрудиться.

Между тем и Меланию вскоре ждет много работы, связанной с грядущей предвыборной борьбой ее мужа. Так, 18 и 25 марта она выступит организатором мероприятий в Мар-а-Лаго по сбору средств на грядущую избирательную кампанию.

Поездка в Дейтон-бич стала воссоединением президентской четы после Дня святого Валентина, который они провели по отдельности. Первая леди уже по традиции третий год подряд отправилась в Детский госпиталь при Национальном институте здоровья. Она взяла с собой разноцветные открытки, праздничное печенье и сувениры с сердечками.

Посещение @TheChildrensInn и время с этими вдохновляющими прекрасными детьми — стало моей заветной традицией. Это был прекрасный день!

— написала Мелания в Tiwtter, рассказав о прошедшем 14 февраля.

Мелания Трамп