Юлия Пересильд, Ева Польна и другие на премьере спектакля «Лунная масленица»

18.02.2020, 1:43, Разное

В минувшую субботу и воскресенье, 15 и 16 февраля, лауреат «Золотой Маски» режиссер Филипп Григорьян представил на суд первых зрителей свой новый спектакль «Лунная Масленица» на сцене театрально-концертного зала «Дворец на Яузе». В основу представления для семейного просмотра легла одноименная пьеса Павла Пряжко. Звездными гостями премьерного показа стали Марина Зудина с дочерью Марией, Анатолий Белый с семьей, Юлия Пересильд с дочерьми, Валерия Гай-Германика, Андрей Малахов, Максим Каширин с семьей, Ева Польна с дочерьми, Алексей Кортнев с семьей, Евгения Линович с дочерью, Ирина Вольская, Алиса Рубан, Анна Монгайт с сыном, Анна Шнайдер, Ксения Тараканова с детьми, Ольга Карпуть и Павел Те с дочерью, Полина Аскери и многие другие.

Ева Польна с дочерьми Режиссер спектакля Филипп Григорьян, хореограф спектакля Анна Абалихина и Константин Богомолов

Как и во всех своих предыдущих театральных постановках Филипп Григорьян выступил в качестве и режиссера, и художника, что придает его работам уникальный стиль. В сотрудничестве с уже сложившейся командой — спецалистом по сценографии и костюмама Владой Помирковонной, литературным консультантом Ильей Кухаренко, композитором Сергеем Борисовым, хореографом Анной Абалихиной — Филипп Григорьян сочинил сказку «Лунная масленица» в непривычном значении этого слова.

Мир меняется, и вместе с ним меняются и сказки. «Лунная масленица» — спектакль для семейного просмотра, сюжет которого кажется простым: дети отправляются в путь, чтобы вернуть на землю своих родителей, которые оказались в «лунном» плену. По дороге их, конечно же, ждут испытания и приключения, встречи с удивительными персонажами,

— рассказал режиссер журналистам.

Марина Зудина с дочерью Константин Богомолов Полина Аскери Валерия Гай Германика Ольга Карпуть с дочерью Ирина Вольская с детьми Евгения Линович с дочерью Алиса Рубан