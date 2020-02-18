Мнение: Силой взять не получилось — предложили деньги

18.02.2020, 1:34, Разное

Что-то модно, что-то вышло из моды, а что-то вечно. Не Зеленский, так кто-нибудь другой будет засматриваться на Крым, а Япония никогда не перестанет жадно потирать ручонками в ожидании Курил. Этот очевидный факт известен всем: Россия – лакомый кусочек для наших соседей.

«Как бы не так» — хочется ответить всем желающим и это будет небезосновательно. Во всяком случае, с таким же заявлением выступил актёр и режиссёр Владимир Машков во время встречи Владимира Путина с членами рабочей группы по поправкам к Конституции. Позиционируя себя, как лицо народа, актёр заявил, что видит опасения у людей относительно территориальной целостности РФ:

«Лично у меня нет сомнений по поводу того, что подавляющее большинство наших людей захотят видеть в Основном законе государства строгий запрет на любые переговоры об отчуждении земель своей Родины».

Или

«Кто-то присматривается к Калининграду»

И знаете, что? Владимир Машков ведь прав. К счастью, сегодня, для того, чтобы узнать, как обстоят дела «за бугром» не обязательно куда-то ехать – достаточно просто зайти в Интернет. И вот что выясняется: в зарубежных СМИ всё чаще стали появляться публикации, говорящие о том, что при Путине никто, конечно же, на территориальную целостность России не посягнёт, но после его ухода откроется некое «окно возможностей».

Интерпретации у стран разные, а суть одна – дождаться смены власти и, что называется, отхапать.

Комментарий: «Как думаете, их удастся взять деньгми и технологиями?»
Комментарий: «Это в продолжение темы о варварстве русских. Они не отдадут острова»
Швейцарское СМИ, мнение экспертов: «Путин с помощью этой поправки отправит также сигнал Западу, что никаких отступлений или размена территорий в будущем не будет»

Больше всех, конечно, грустит Япония, и, то ли шутя, то ли всерьёз задумываясь о войне.
Комментарий: «Путин с помощью этой поправки отправит также сигнал Западу, что никаких отступлений или размена территорий в будущем не будет»

Расслабьтесь, соседи. В ближайшей перспективе отчуждение российских территорий – это утопия. И да, технологиями и деньгами нас тоже не возьмёшь.

Источник: Теория элит



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