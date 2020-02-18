Серия «А». «Милан» с минимальным счетом обыграл «Торино»

18.02.2020, 1:31, Новости дня

Матчем в Милане завершилась программа 24-го тура чемпионата Италии по футболу в Серии "А". "Черно-красные" из клуба "Милан" принимали "Торино". Победу праздновали хозяева, которым ее принес единственный гол в исполнении Ребича.

Матч получился довольно упорным и гол Ребича этому частично помог. Хорват отличился на 25-й минуте, чем вызвал повышенную активность со стороны гостей. Однако это был явно не день "Торино". Оборона "Милана" сыграла предельно строго и множества голевых возможностей у гостей не случилось. Впрочем и хозяева не смогли забить больше одного гола.



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