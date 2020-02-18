Пристайко сказал, что напомнит ООН о необходимости введения миротворцев на Донбасс

18.02.2020, 1:30, Новости дня

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко намерен напомнить Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций о необходимости введения миротворческой миссии на временно оккупированные территорияи Донецкой и Луганской областей.

Об этом он заявил в эфире канала ICTV 18 февраля.

«Я отбываю завтра в Нью-Йорк для того, чтобы говорить с генеральным секретарем [Антониу Гутерришем] и выступить перед Генеральной ассамблеей ООН, в частности, чтобы напомнить об этом вопросе, что мы ожидаем насколько это возможно такую операцию», – сказал глава МИД.

По сего словам, Украина настаивает на присутствии миротворческого контингента на всей территорию ОРДЛО, а не только на линии соприкосновения, как предагает Россия.

«Каждый раз, когда мы говорим в формате «Нормандской четверки», или в Минске, постоянно есть этот вопрос. Из-за того, что он не был предложен в Минских договоренностях, к которым цепляются, особенно Российская Федерация – к каждой букве, к каждой запятой – позволяет им постоянно снимать этот вопрос», – добавил Пристайко.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Представители Украины, России, США, Германии и Франции ведут переговоры о размещении миротворцев на Донбассе с сентября 2017 года. Киев настаивает на том, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения.