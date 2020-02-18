Мнение: Письмо: «На одной чаше весов — прекрасный мужчина»

18.02.2020, 1:25, Разное

Разбирайте письмо этой векторной Попрошайки самостоятельно.

В нем много нюансов, тех самых.

Предлагаю отследить, где вас автор особенно сильно бесит и отрефлексировать, чем.

Тогда будет понятно, почему Попрошаек всегда бьют.

Хотя автор еще и Ученица, и тоже векторная. Не удивительно, что у нее все настолько плохо в личной жизни.

kisss03

Добрый вечер, Эволюция.

Огромное спасибо за разбор прошлого письма https://evo-lutio.livejournal.com/1075377.html

Когда я его писала, считала, что мужчина в слиянии, а я нет. Сейчас вижу созависимые отношения.

К сожалению, все стало ещё хуже.

Мы очень быстро съехались и стали жить вместе. Первый месяц я была в полном слиянии и все было круто. Не считая редких и мелких конфликтов за передел территории, бытовухи.

С нового года он стал выпивать и каждый день играть в танки. Сказал сразу, что это только пока праздники. Созванивается с другом по телефону и сидит часами. А потом пьяный приходит спать. Меня это стало раздражать, мы совсем на разных волнах.

Я ему сказала, что мне не нравится это все.

Ок, «я буду играть меньше, либо когда тебя нет».

Через время стал покуривать с другом . Причём оба друга такие- из увлечений- игры, алкоголь, курево.

Он мне сказал потом, что с тех пор как стал жить со мной, его жизнь сильно поменялась, он счастливый человек. А раньше очень много играл и курил. Если бы я знала это раньше, то не переехала бы к нему.

Если это в меру, ок, я не против. Собрались с друзьями на выходных, выпили немного или пусть даже они покурили. Но тут вопрос в количествах. Нет стоп. Выпьет все, что есть дома или если есть курево, будет курить все сразу.

Каждый разговор выливается в скандал со взаимными упрёками.

Ещё недавно его уволили, практически одним днём. Он пил, курил и играл неделю. Работу толком не ищет, стресс.

Пришла домой, вижу, что выпили с другом 2 бутылки виски. Еле говорит. Друг пошёл домой, я села напротив, спокойно сказала, что хочу уехать к маме на неделю, подумать. Он сказал- хочешь уехать на неделю? Уезжай тогда навсегда, ты уже решение приняла. И это предательство с моей стороны.

Собрала все вещи, вызываю такси, начался опять скандал, никуда не пустил меня. На утро я ему поставила ультиматум, если увижу подобное, уеду сразу. Он же подумал на утро и сказал, что я просто перепугалась его пьяного и сказала, что уезжаю.

Из счастливой девушки, стала вечно недовольной истеричкой. И мне противно от этого. Теперь подозрения, что он курит постоянно, когда гуляет с другом. Накручиваю эти мысли.

Ощущение, что я скачусь с ним вниз.

Вижу, что он 1 раз покурил и сразу презрение, не могу уважать его как мужчину, это слабость.

На одной чаше весов- прекрасный мужчина, который хочет со мной семью и детей(и до сих пор говорит об этом). Щедрый и заботливый, во многих моментах мне хорошо с ним.

Вот такого я его люблю.

И в хорошие моменты тоже стараюсь.

Это касается подарков, заботы, быта и развлечений.

Ещё мы познакомились с родителями и друзьями друг друга, завели собаку, которая сближает, обустроили быт.

На другой чаше весов- его зависимости и скандалы, которые нарастают как снежный ком.

Причём я понимаю, что с каждым днём убиваю свою СЗ, он и сам готов скоро расстаться.

У меня нет таких больших косяков, поэтому он говорит, что его ранят мои слова. В каждом скандале он запоминает что-то сказанное на эмоциях и вспоминает это раз за разом. То что я когда то хотела уехать, «мы рано съехались», или я считаю его наркоманом.

Скорее всего я действую мимо границ. Я хочу, чтобы он вел более здоровый образ жизни. Я штурман?

Не знаю как реагировать на то что он решил покурить или выпить. В каком месте у меня корона?

Есть ли выход из ситуации или это уже все?

Надоело быть глупой скалочницей.