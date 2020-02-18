Украина решила продать три порта на Черном море

18.02.2020, 1:19, Новости дня

Три государственных морских порта Украины, имеющие выход к Черному морю, внесены в список объектов, подлежащих приватизации, сообщил Фонд госимущества Украины (ФГИ).

В опубликованном в Facebook сообщении говорится, что порты «Белгород-Днестровский», «Скадовск» и «Усть-Дунайск» признаны убыточными для государства и не имеют средств на полную выплату зарплат своим работникам.

В ФГИ выразили надежду, что Украине удастся найти «ответственных инвесторов, которые не только наладят управление, но и помогут сохранить самое ценное – работников портов».

В первом квартале 2020 года Фонд госимущества Украины планирует объявить более 200 аукционов.

Ранее сообщалось, что украинские власти планируют ликвидировать более трети государственных предприятий «за ненадобностью».



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