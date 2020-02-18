Майкл Блумберг под прицелом критики

18.02.2020, 1:14, Новости дня

Имя бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга не фигурирует в бюллетенях первых четырех праймериз Демократической партии, и он пока не прошел отбор в число участников следующих дебатов, однако ему удалось стремительно выбиться в число фаворитов гонки: в национальных опросах общественного мнения он занимает третье место после сенатора Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена.

В последнее время Блумберг также стал объектом критики со стороны своих соперников-демократов и президента Дональда Трампа, который прозвал его «мини-Майком» из-за небольшого роста.

Блумберг, в свою очередь, называет Трампа «клоуном» и парирует, что, по его опыту, рост следует мерить «от шеи вверх».

Демократы обвиняют Блумберга, чье состояние оценивается в 62 миллиарда долларов, в попытках купить президентскую номинацию. Как сообщается, миллиардер потратил на предвыборную рекламу около 400 миллионов долларов и нанял сотни сотрудников в 14 штатах, где пройдут голосования 3 марта – в так называемый «супервторник».

Блумберг построил свое состояние как основатель информационной компании, носящей его имя, и новостного сайта Bloomberg News.

Вступив в предвыборную гонку позже других кандидатов, он пропускает четыре февральских голосования, в том числе субботние кокусы в штате Невада.

В последнее время с критикой в адрес Блумберга все чаще выступает Сандерс, называющий себя демократическим социалистом.

«Мэру Блумбергу при всех его деньгах не удастся вызвать тот уровень воодушевления и энергии, который нужен нам, чтобы обеспечить явку, необходимую для победы над Дональдом Трампом», – заявил Сандерс на одном из предвыборных мероприятий.

Сандерс критикует «расистскую» политику обысков и арестов в неблагополучных районах Нью-Йорка, которая была в ходу, когда Блумберг занимал пост мэра. Сам Блумберг принес извинения за эту политику.

На прошлой неделе в СМИ попала видеозапись от 2015 года, в которой Блумберг говорит, что лучший способ снижения насилия среди молодых мужчин из расовых меньшинств – обыскивать их.

В минувшие выходные Блумберг признал, что слишком долго отстаивал эту практику, «поскольку не понимал, сколько непреднамеренной боли она причиняет» молодым афро- и латиноамериканцам. «Мне следовало принять меры быстрее и прекратить это. Я этого не сделал и извинился за это», – сказал он.

Байден в воскресном эфире программы Meet the Press на канале NBC отметил: «На шестьдесят миллионов долларов можно купить многое, но они не помогут стереть прошлое».

В той же программе другой участник борьбы за номинацию, сенатор от штата Миннесота Эмир Клобушар сказала: «Ему не удастся спрятаться за телеэфирами. Я не могу победить его в эфирах, но могу победить его на дебатах, и я думаю, что американский народ заслуживает этого, чтобы принять решение».

Блумберг заявил, что примет участие в намеченных на среду дебатах, если пройдет отбор. Пока ему не хватает одного из четырех опросов, показывающих, что его поддерживает не менее 10 процентов избирателей-демократов.

С критикой в адрес Блумберга выступают и крупные американские СМИ. В минувшие выходные газета Washington Post опубликовала объемный материал, посвященный грубым, сексистским и женоненавистническим комментариям Блумберга о женщинах, работавших в его компании.

Советник Трампа Келлиэнн Конуэй в воскресном эфире канала Fox News сказала, что поведение Блумберга создавало «некомфортную рабочую атмосферу» для его сотрудниц.

Предвыборный штаб Блумберга опроверг подлинность нескольких цитат, приписанных ему газетой, а сам кандидат опубликовал твит о своем отношении к женщинам в профессиональной среде: «Я полагался на их инициативу, их советы и их вклад в общее дело. Как я демонстрировал на протяжении всей своей карьеры, я всегда буду отстаивать права женщин на рабочем месте».

Что касается внезапного шквала критики, предвыборный штаб Блумберга лишь отмахнулся: «Неудивительно, что, по мере того, как Майк продолжает подниматься выше в опросах, другие кандидаты, в том числе Дональд Трамп, начинают нервничать».