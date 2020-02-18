Наука: Бактерии помогают сохранить кожу здоровой

18.02.2020, 1:07, Разное

Улучшить состояние кожи можно с помощью почвенных бактерий. Они расщепляют выделяемый с потом аммиак и одновременно удобряют кожу физиологическими активными веществами.

Мы стараемся избавить кожу от бактерий и приобретаем новейшие косметические средства, обещающие всё более мощный и длительный антибактериальный эффект. Действительно, микробы на коже могут доставить много неприятностей, вроде того же акне, или воспаления сальных желёз, которое, как считается, возникает из-за бактерий Propionibacterium acnes. Так что совсем не зря мы стараемся держать кожу в чистоте, смывая с неё пыль, грязь и пот так часто, насколько это возможно.

Но не все бактерии одинаково вредны. Исследователи из компании AOBiome (США) рассказали на конференции Американского общества микробиологов о пользе для кожи нитрифицирующих бактерий. Они в изобилии водятся в воде и почве, будучи важными «игроками» в круговороте азота. Продуктами их жизнедеятельности являются нитриты (соли азотистой кислоты) и оксид азота NO. Но как раз такие соединения играют большую роль в физиологии – в регуляции воспаления, заживлении ран, в расширении и сужении кровеносных сосудов. (Например, не так давно удалось выяснить, что оксид азота подавляет аутоиммунную реакцию, и это лишь одна из его функций, число которых постоянно растёт.) Кроме того, нитрифицирующие микробы могли бы поглощать аммиак, который выделяется вместе с потом и нарушает кислотно-щелочной баланс на поверхности кожного эпителия. Поэтому авторам работы пришла в голову простая идея посадить микробов на человека и посмотреть, изменится ли состояние кожи.

Добровольцам, согласившимся на эксперимент, на кожу лица и головы наносили суспензию с бактериями Nitrosomonas eutropha, взятыми из почвы; некоторые получали безбактериальную суспензию-плацебо. Первые две недели никто из них не пользовался ни шампунями, ни какими-либо другими средствами для ухода за волосами, на третью неделю все возвращались к своим обычным гигиеническим и косметическим процедурам.

Бактерии на людях прижились: у тех, кого мазали бактериальной субстанцией, ДНК нитрифицирующих микробов спустя неделю обнаруживалась в 83-100% случаев, и в 60% – через две недели. Главный же результат, по словам авторов работы, был в том, что состояние кожи с бактериями улучшалось, и тем сильнее, чем больше на ней оставалось бактерий. Собственных N. eutropha у добровольцев не было, это специально проверяли перед экспериментом, так что эффект можно было отнести целиком за счёт бактериальной суспензии. Что до побочных последствий, то их обнаружить не удалось.

Своё действие N. eutropha могут оказывать не только напрямую, выделяя физиологически активные соединения азота и снижая pH, но и за счёт влияния на микрофлору кожи. Ведь как бы мы ни старались, от кожных бактерий до конца избавиться невозможно, и нитрифицирующие микробы могли бы настраивать собственную микрофлору кожи так, чтобы она вела себя хорошо. Несмотря на небольшую статистику (в эксперименте участвовали всего 24 человека), положительный результат от присутствия N. eutropha был вполне очевиден. Однако подтвердить полученные данные в более внушительном эксперименте всё равно необходимо, хотя бы для того, чтобы ещё раз убедиться в отсутствии негативных побочных эффектов.