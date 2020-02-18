Наука: Крыс излечили от кокаиновой зависимости при помощи лазера

18.02.2020, 1:07, Разное

Как в случае людей, так и лабораторных крыс, серьёзная кокаиновая зависимость провоцирует ухудшение работы префронтальной коры головного мозга — отдела, отвечающего за импульсный контроль и принятие решений.

В ходе эксперимента, проведённого учёными из Национального института здоровья США (NIH) и Исследовательского центра при клинике Эрнеста Галло, крысам при помощи генной инженерии вживляли в нейроны мозга специальные восприимчивые к воздействию света белки − родопсины, которые участвуют в преобразовании зрительного сигнала.

Родопсины можно было активировать при помощи лазера, с ними "включались" и "выключались" соответствующие нейроны. При включении клеток нервной ткани зависимость должна была сходить на нет, а при выключении — появляться вновь. Такой подход учёные именуют оптогенетикой.

"Когда мы направляли луч лазера на прелимбический отдел префронтальной коры крысиного мозга, их кокаиновая зависимость исчезала", — рассказывает Антонелло Бончи (Antonello Bonci), директор исследовательской программы при Национальном институте наркотической зависимости (National Institute on Drug Abuse), являющегося частью Национального института здоровья.

Бончи и его коллеги планируют начать клинические испытания своего метода в Национальном институте здоровья, чтобы проверить, как он работает на людях. Учёные утверждают, что в случае людей не будет использоваться лазер. Вместо этого людям будут проводить транскраниальную магнитную стимуляцию, то есть воздействовать на мозг через череп. Это неинвазивный метод, который ранее успешно применялся в медицинской практике для лечения депрессии.

В статье, вышедшей в журнале Nature, разработчики нового метода отмечают, что в ходе клинических испытаний нужно будет провести несколько сеансов стимуляции у людей, страдающих кокаиновой зависимостью, чтобы понять, исчезнет ли она бесследно.

Стоит отметить, что ранее уже предпринимались попытки бороться медицинскими методами с наркотической зависимостью. Летом 2012 года две отдельные группы исследователей разработали специальную "кокаиновую вакцину", которая должна была блокировать зависимость до того, как в мозге начнутся необратимые изменения.