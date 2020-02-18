Аваков привел на телеэфир людей в костюмах для защиты от коронавируса. Видео

18.02.2020, 1:06, Новости дня

По словам Авакова, самолет из Уханя приземлится в одном из украинских аэропортов и отправится на санитарную стоянку. Всех пассажиров и членов экипажа посадят в автобусы, после чего проведут дезинфекцию авиалайнера. Все отходы, фильтры, салфетки, остатки еды сожгут.

Автобусы направят к месту организации карантина; людей расселят по корпусам. Все отходы с базы будут фильтровать и уничтожать, чтобы они не попали в общую канализацию, рассказал министр.

Он не уточнил, где будет организован карантин.

Вылет в Украину самолета из китайского Уханя, ставшего очагом коронавирусной инфекции, намечен на 20 февраля, заявил 17 февраля заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Планируется вывезти 49 украинцев и примерно 25 граждан иностранных государств. На борт людей с симптомами ОРВИ допускать не будут, подчеркнул Ляшко.

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Видео: Свобода слова на ICTV / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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