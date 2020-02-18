Песков: никаких российских войск в Ливии нет

18.02.2020, 1:06, Новости дня

В Ливию не отправляли никаких российских войск. Владимир Путин не отдавал подобных приказов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос, мог ли офицер, которого похоронили в Оренбургской области, погибнуть в Ливии, Песков ответил, что ничего об этом не знает, пишет агентство ТАСС.

Ранее президент Редждеп Эрдоган заявил, будто у него есть информация о российских военных в африканской стране. Якобы турецкий лидер располагает фотографией, на которой запечатлен командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и неким главой частной военной компании. Кем конкретно, Эрдоган не уточнил.