Ольга Бузова оскорбила подписчиков видео с черной икрой

18.02.2020, 1:04, Разное

Только недавно телеведущая и певица Ольга Бузова отправилась в очередной тур по России, начался он с города Калуга, где артистку буквально задарили цветами. Позже в Сети также появилось видео, где звезда попробовала черную икру и оскорбила своих поклонников.
Позже Ольга Бузова отправилась в Ташкент, где готовится к очередному выступлению. Радостные поклонники также поспешили угостить своего кумира черной икрой. Певица отправилась вместе с поклонницей, затем сказала, что продукт ей понравился и она хотела бы получить баночку.

Ответ Ольги Бузовой, как ни странно, оскорбил некоторых фанатов. Сотрудница магазина ответила певице, что для этого нужно купить баночку икры, которая стоит 7000 рублей, но Бузова отметила, что ее поклонники не поймут такой цены. Многие не только не поняли высказывание кумира, но и обиделись, решив, что Ольга Бузова «ставит себя выше других».



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