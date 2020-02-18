Гаджеты: Google открыл некоторые характеристики будущей Android 11 (3 фото)

18.02.2020, 0:58, Новости дня


На странице для разработчиков Google разместила, а затем быстро убрала серию изменений, в которых упоминаются отдельные характеристики следующей операционной системы Android 11. Пользователи, постоянно отслеживающие новости Google, смогли сохранить данные, вероятно случайно попавшие в открытый доступ и позволяющие составить некоторое представление о Android 11.

Появившаяся страница отсылала пользователей для тестирования Android 11 на устройствах Pixel и указывала на три основных нововведения характерных для следующей операционной системы. В первую очередь это будет системное изменение в работе программы после выхода Android 11. Также будут улучшены способы защиты пользовательской конфиденциальности, что и должны учитывать разработчики.


Третьей особенностью Android 11 станет внедрение новых функций и API. Разработаны интерфейсы изменений для устройств со складывающимися дисплеями, добавлены новые возможности обмена данными, мониторинга биометрических данных, использования ИИ и другие функции.


Начиная с прошлого года, Google отказалась от присвоения новым версиям Android названий связанных с кондитерскими изделиями и перешли к привычной нумерации с использованием цифр. Появление случайной страницы для разработчиков с цифровым наименованием также подтверждает факт отказа от «сладких» или даже буквенных сокращений в наименовании операционной системы.

Ожидается, что бета тестирование Android11 выйдет в марте 2020 года, а полноценная версия для пользователей будет выпущена к августу-сентябрю. Более подробные данные о Android11 вероятнее всего будут анонсированы в середине мая на конференции Google I/O (12-14 мая)



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