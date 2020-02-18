Мининфраструктуры Украины предлагает отменить НДС для внутренних авиарейсов, чтобы удешевить билеты

18.02.2020, 0:54, Новости дня

Министерство инфраструктуры Украины подготовило законопроект об отмене налога на добавленную стоимость для внутренних авиарейсов, сообщила 17 февраля пресс-служба ведомства.

Таким образом в правительстве хотят стимулировать развитие внутренних авиационных перевозок.

«Проект закона создает благоприятные условия для выхода на рынок большего количества авиакомпаний и снижения цены на авиабилеты», – заявили в пресс-службе.

По данным Мининфраструктуры, с 18 мая начнутся регулярные рейсы из Николаева в Киев, стоимость билета начинается от 619 грн. Авиакомпания Windrose с апреля начинает регулярные рейсы между шестью городами Украины – Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и Николаевом, в ноябре 2020 года можно будет улететь в Ивано-Франковск, добавили в ведомстве.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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