«Вышибает полностью нас всех». Пристайко рассказал, почему появился «мюнхенский план» для Украины

18.02.2020, 0:54, Новости дня

Документ «12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе», который был озвучен на Мюнхенской конференции по безопасности и предлагает план урегулирования конфликта на Донбассе, был снят с официального сайта конференции, в том числе благодаря усилиям Киева.

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в эфире канала ICTV 17 февраля.

Пристайко подчеркнул, что этот документ разместили на официальном сайте мероприятия из-за того, что одним из его авторов является председатель конференции Вольфганг Ишингер.

«Благодаря усилиям в частности Украины ее сняли, потом она вернулась в немецкой версии. Почему? Для того, чтобы максимальное количество людей ознакомить с этим интеллектуальным продуктом», – сказал министр.

Он отметил, что это не первый план, который предлагают Украине, «чтобы каким-то образом урегулировать то, что, по мнению многих людей, украинские власти не могут, не способны, или не видят каким образом» решить.

«Есть люди, которые хотят помочь и предлагают свои планы, есть те, кто выполняет определенные политические заказы. Если выбирать между этими двумя крайностями, этот план наверное где-то посередине, но ближе к тем, кто выполняет определенный политический заказ. Почему его сделали именно сейчас? Потому что Мюнхенская конференция по безопасности – это одна из самых главных конференций по безопасности в мире, и именно это – арена для такий предложений, идей», – сказал он.

Глава МИД добавил, что этот «интеллектуальный продукт» не учитывает позиции Украины и нормы международного права, «которое требует от России просто покинуть украинскую территорию, вернуть Крым».

«Что вышибает полностью нас всех – последний пункт, который говорит, что Украина должна начать поиск своей идентичности. Ну спасибо большое, мы разберемся, надо нам это делать, или нет», – подытожил Пристайко.

Среди предложенных авторами шагов по прекращению войны на Донбассе назывались восстановление работы Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон с участием россиян; увеличение количества пунктов пропуска на Донбассе; восстановление разрушенной инфраструктуры с участием Евросоюза и Российской Федерации; создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением; поддержка дорожной карты по поэтапному снятию санкций с РФ в случае выполнения инициативы и т.д.

Заявление подписали, в частности, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, бывший заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, украинские дипломаты и экс-чиновники МИД Александр Чалый, Василий Филипчук и Алексей Семений, который назвался как советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

24 американских эксперта, в числе которых бывшие послы США в Украине Джон Хербст, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор и Мари Йованович, заявили, что план «12 шагов» повторяет тезисы Кремля.

О несогласии с планом «12 шагов» сообщили и в Министерстве иностранных дел Украины.

Документ был удален с сайта вечером того же дня. 15 февраля его вернули на сайт.

По данным журналиста Сергея Сидоренко, план сняли с официального сайта конференции перед приездом украинской делегации, чтобы «уменьшить возмущение и критику официального Киева», и вернули его сразу после того, как руководство страны покинуло Мюнхен.

Журналист обратил внимание, что Семений в обновленной версии плана перестал быть советником секретаря СНБО. «В первой версии плана он ложно указал свое место работы. Это было одним из козырей Киева, который выступал против данного плана и требовал от Ишингера «убить» его», – подчеркнул Сидоренко.