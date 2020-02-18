VOAэкспресс 17 февраля 2020 

18.02.2020, 0:52, Новости дня

Коронавирус

Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Китае в понедельник превысило 70 тысяч.

Количество погибших в Китае достигло почти 1 800. Пять смертельных случаев за пределами материкового Китая зафиксированы во Франции, Гонконге, Японии, на Филиппинах и на Тайване.

Более 300 американцев были эвакуированы с круизного лайнера у берегов Японии, на котором произошел крупнейший случай заражения коронавирусом за пределами материкового Китая.

Во время эвакуации был проведен тест на вирус, и у 14 из 300 пассажиров проба оказалась положительной, сообщают в Госдепартаменте. Симптомов заболевания ни у кого из них выявлено не было.

Они контактировали с остальными пассажирами на протяжении около 40 минут. Затем их поместили в изолированные помещения на борту двух чартерных самолетов.

Один из лайнеров приземлился в понедельник утром на авиабазе «Трэвис» в Калифорнии, второй – на базе «Лэкленд» в Техасе.

Все эвакуированные пассажиры будут помещены в карантин на 14 дней.

В последние дни из Китая поступают сообщения о том, что критики китайского правительства и действий властей по борьбе с эпидемией подвергаются преследованию.

Известный правовед Цзу Чжанжунь фактически помещен под домашний арест без доступа к Интернету после публикации эссе, в котором он обвинил Си Цзиньпина в распространении коронавируса.

Задержан правовед и активист Сюй Чжиюн, призвавший председателя КНР Си Цзиньпина подать в отставку в связи с масштабными кризисами в стране.

Демократы выбирают кандидата в президенты от партии

Следующие кокусы Демократической партии пройдут в Неваде 22 февраля. Досрочное голосование в штате началось в воскресенье. Это вторые кокусы в этом году – первые прошли в Айове и привели к отставке главы демократической партии штата. Причиной отставки стало приложение, которым пользовались демократы в Айове – оно дало сбой и подсчет голосов занял около недели. Демократическая партия Невады обещает, что ошибки не повторятся, но по сообщению газеты The Washington Post, тренинги для волонтеров на местах оставляют желать лучшего.

Невада – первый штат на западе США, который проголосует за кандидатов от демократической партии. А вот республиканские кокусы в штате и вовсе отменили. Для сравнения, на республиканских кокусах в Айове действующий президент США Дональд Трамп получил больше 97% голосов.

«Голосу Америки» – 73 года

17-го февраля 1947-го года, ровно 73 года назад, вышла в эфир первая радиопередача Русской службы «Голоса Америки». Об истории вещания написаны книги, сняты фильмы, есть научные исследования и диссертации. Сейчас книгу об этом пишет старший научный сотрудник Центра Клементса по национальной безопасности при Техасском университете в Остине, в прошлом руководитель Русской службы, а затем глава Отдела вещания на СССР «Голоса Америки» Марк Помар (Mark G. Pomar). О своей будущей книге и о своем видении современных задач американского иновещания доктор философских наук Марк Помар рассказал в интервью нашему корреспонденту Вадиму Массальскому.

Новые технологии

Ухо на 3D принтере? Да! Специалисты Института регенеративной медицины Уэйк Форест в Северной Каролине работают над технологией биопечати. Если у них все получится, вопрос с нехваткой донорских органов может быть решен навсегда.