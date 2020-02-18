Мнение: Явка

18.02.2020, 0:49, Разное

Даже самые оптимистичные оценки будущего голосования по конституционным поправкам дают явку в 25-30 процентов. Что совершенно не дотягивает до контрольных цифр аж в 70 процентов. Видимо, риск такого сценария и вынудил в ультимативной форме потребовать проведения не референдума, а невнятного опроса-голосования с неизвестным науке статусом. Референдум требует явки минимум в 50 процентов, что, похоже, будет недостижимым показателем даже со всей художественной росписью итоговых отчётов.

В целом для нынешнего полуфашизма это ничего не значит. Правильные люди на правильных телеканалах и в правильных передачах объяснят все, как надо, опрос как раз ввиду полностью аморфного и неясного статуса признают триумфально состоявшимся, поправки введут в действие. Наконец, конституция разрешит кормить детей с первого по четвертый классы горячими обедами, так как ранее эту норму просто забыли вписать, все будут довольны.

Всё это никак не снимает другую проблему: уровень доверия власти катастрофически низок и держится лишь на вбиваемой в голову конструкции "Лишь бы не было хуже", где под хуже понимается: "Что угодно, только не Путин". Достаточно убрать эту конструкцию, и выяснится, что хуже Путина (если под ним понимать не только персону стареющего диктатора, а весь созданный им режим власти-собственности) быть уже точно ничего не может.

Проблема легитимности — это всегда отложенная проблема. Вроде ее нет, а чуть что — она возникает в полный рост. И сделать с этим невозможно ничего. Достаточно даже очень короткого периода, когда появится какой-то иной вариант, и вернуться к предыдущему будет просто невозможно.

Пока однако всё выглядит благостно и чинно. Как в болоте. Булькают пузыри идущих под тиной драк, Форбс рапортует о новом российском миллиардере — как водится, отпрыске сиятельной семьи из руководства Газпрома, кругом враги, пропаганда пробует на зуб новый объект ненависти — Лукашенко, в общем, ничего необычного. Всё как всегда. На этом фоне опасения по поводу явки на никому неинтересном голосовании выглядят несущественными. Ничто не предвещает, так сказать. Но так бывает практически всегда.