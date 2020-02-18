FAZ — виртуальная встреча — в Южной Корее мать смогла увидеться с умершей дочерью

18.02.2020, 0:47, Новости дня

Мать в Южной Корее смогла увидеться со своей умершей дочерью благодаря очкам виртуальной реальности, пишет Frankfurter Allgemeine. Воплотить её образ в цифре помогло не только сложное программное обеспечение, но и молодая актриса. От технологий веет не только холодом, они способны обогреть и утешить, отмечает автор проекта.

Благодаря виртуальной реальности для этой матери из Южной Кореи невозможное стало возможным. Используя VR-очки, Джан Джи Сун смогла увидеться со своей дочерью, которая умерла в возрасте семи лет от болезни крови. И она даже смогла с ней поговорить. Сегодня дочери исполнилось бы 11 лет. Ещё раз с ней увидеться и сказать ей, что она её любит, — это было самое сокровенное желание матери. Прикоснуться к своей дочери она не смогла, но было видно, что произошедшее её очень растрогало.

ДЖАН ДЖИ СУН, мать девочки: Я была так счастлива её видеть.

Воплотить виртуальный образ дочери помогли не только различные технологии и сложное программное обеспечение, но и молодая актриса, а также компания Viv Studio. Ею руководит Ли Хён Сук.

ЛИ ХЁН СУК, руководитель компании Viv Studio: Многие люди считают, что от технологий веет только холодом. Мы решили принять участие в этом проекте, чтобы выяснить, могут ли технологии обогреть и утешить человека, если использовать их вместе с ним.

Этот эксперимент был частью документального фильма, который недавно показывали по южнокорейскому телевидению. Планируется показать и вторую его часть. В ней можно будет заглянуть за кулисы проекта.

Дата выхода в эфир 16 февраля 2020 года.



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