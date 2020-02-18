Глава Мюнхенской конференции попал в базу «Миротворца»

18.02.2020, 0:44, Новости дня

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу скандально известно украинского сайта «Миротворец». Ишингера обвиняют в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

В сообщении на сайте говорится, что именно он подписал рекомендации в виде 12 шагов для урегулирования ситуации на Украине и евроатлантического региона, передает ТАСС.

Кроме «покушения на суверенитет», политика обвиняют в «участии в пропагандистских мероприятиях РФ против Украины» и «манипулировании общественно значимой информацией».

План по урегулированию ситуации в Донбассе был опубликован по итогам Мюнхенской конференции, проходившей 14-16 февраля. В документе представлены 12 пунктов урегулирования конфликта от известных международных экспертов из России, стран Запада и Украины. План предполагает более жесткий контроль Европы за исполнением Минских соглашений, также в нем говорится о постепенном снятии санкций с России.

Газета ВЗГЛЯД писала, к чему приведут новые предложения о «мире в Донбассе».



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