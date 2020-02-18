Разведка Нидерландов заявила об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

18.02.2020, 0:44, Новости дня

Крушение малайзийского самолета Boeing на востоке Украины в июле 2014 года произошло в районе, где не было ни одного зенитного ракетного комплекса «Бук», говорится в документе Службы военной разведки и безопасности Нидерландов.

В документе, опубликованном платформой для независимых журналистов Bonanza Media и направленного голландской прокуратуре, говорится, что «рейс MH17 пролетал вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы «Бук-М1», передает ТАСС.

Как отметил голландский журналист Макс ван дер Верфф, который вместе с российской журналисткой Яной Ерлашовой является основателем платформы Bonanza Media, главный вывод заключается в том, что «голландская сторона располагала информацией о расположении комплексов «Бук» во время конфликта».

«Эту информацию мы не видели ранее», – обратил внимание журналист. Он подчеркнул, что, согласно выводам разведки Нидерландов, голландская сторона «не обладает информацией о нахождении ни одного «Бука» поблизости от места крушения MH17».

В октябре прошлого года нидерландские депутаты впервые с момента катастрофы МН17 потребовали расследования роли Украины в произошедшей трагедии. Газета ВЗГЛЯД отмечала, Нидерланды начали менять свою позицию о «безусловной вине России» в крушении воздушного судна.

Самолет Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек.

Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, указывая не безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.