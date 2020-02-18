В конце прошлой недели в Киеве зафиксированы два новых температурных рекорда

18.02.2020, 0:42, Новости дня

Ночи на 15-е и 17 февраля в Киеве были рекордно теплыми, сообщила сегодня пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Согласно наблюдениям метеостанции, ночь на 15 февраля была самой теплой для киевлян за последние 140 лет – температура воздуха не опускалась ниже +2,3 °С, что на 1,4 °С теплее, чем в 1950 году.

В ночь на 17 февраля в Киеве температура воздуха не опускалась ниже +1,8 °С, что на 0,1 °С теплее, чем в 1974 году, когда был зафиксирован предыдущий рекорд.

По данным обсерватории, 2019 год стал самым теплым за всю историю наблюдений с 1881 года, а средняя температура в столице за последние 139 лет выросла на 3 °С.

7 февраля директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что климат на юге Украины постепенно приближается к греческому. Руководительница лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская считает, что через 10 лет теплая зима станет нормой для Украины.