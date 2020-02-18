Бетельгейзе беспрецедентно потускнела

18.02.2020, 0:30, Новости дня

Бетельгейзе в 13-17 раз массивнее Солнца. Такие массивные звёзды не живут долго, и светило сейчас находится в предсмертной стадии — стадии красного сверхгиганта. Звезда раздулась, её радиус сейчас больше солнечного в 950-1200 раз. Астрономы уверенно заявляют, что ей осталось не более десяти тысяч лет. Точнее дату предстоящего взрыва сверхновой назвать трудно. Она зависит от многих факторов, которые пока недостаточно хорошо изучены, например, от характеристик вращения и магнитного поля звезды.

В декабре 2019 года Бетельгейзе начала тускнеть. На данный момент блеск светила составляет 36% обычного. Это изменение заметно даже невооруженным глазом.

К слову, звезда не впервые меняет яркость. Её поверхность состоит из нестабильных конвективных ячеек, которые перемещаются и меняют свой размер. Кроме того, небесное тело периодически меняет размер, пульсируя, как живое сердце. Вся эта активность отражается на блеске Бетельгейзе, но никогда она ещё не тускнела так сильно, как сейчас.

Пытаясь понять, что происходит со светилом, научная группа во главе с Мигелем Монтарже (Miguel Montarges) из Лёвенского католического университета в Бельгии наблюдают звезду с декабря 2019 года. Исследователи используют самый большой оптический телескоп в мире — VLT.

По счастью, та же команда наблюдала Бетельгейзе и в январе 2019 года, ещё до потемнения. Сверив снимки, эксперты выявили разницу не только в яркости, но и в форме звезды.

Бетельгейзе до и после потускнения.

Фото ESO/M. Montarges et al.

Может быть, столь серьёзные перемены намекают, что взрыв произойдёт вот-вот, в считанные годы, если не дни? Эта версия соблазнительна, но пока эксперты не видят никаких тому подтверждений.

"Мы разрабатываем два возможных сценария: резкое охлаждение поверхности звезды из-за исключительно высокого уровня звёздной активности и выброс пыли по направлению к нам, — говорит Монтарже. — Конечно, наши знания о красных сверхгигантах ещё остаются неполными, и исследования продолжаются, так что сюрпризы всё равно возможны".

Поясним, что звёзды на этой стадии эволюции часто выбрасывают облака пыли. Такое облако может затмевать светило, ослабляя его видимый блеск.

К слову, VLT позволяет наблюдать звезду не только в оптическом, но и в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне. Благодаря этому астрономы могут обнаружить выброшенное светилом вещество, не испускающее видимого света. Вероятно, будущие наблюдения помогут специалистам разобраться, что же происходит с Бетельгейзе сейчас.

Пылевые струи вокруг Бетельгейзе в инфракрасном диапазоне.

Иллюстрация ESO/P. Kervella/M. Montarges et al. Авторы также выражают признательность Eric Pantin.

Заметим, что о предсмертных стадиях жизни массивных звёзд астрономы до сих пор имеют лишь самое общее представление. Во-первых, массивные светила редко встречаются. Во-вторых, эти стадии длятся какие-то сотни лет, так что человечеству должно крупно повезти, чтобы застать объект в таком состоянии. Бетельгейзе — именно такой подарок судьбы.

Можно сказать, что этот сверхгигант находится на идеальной дистанции. 700 световых лет — это достаточно близко, чтобы подробно изучать агонию звезды в телескопы. В то же время этого расстояния достаточно, чтобы гибель светила ничем не угрожала жизни на Земле.

Конечно, эта сверхновая будет впечатляющим зрелищем. По яркости она должна быть сравнима с Луной в первой четверти. Но дошедшее до нас рентгеновское и гамма-излучение будет намного слабее, чем то, которое Земля ежедневно получает от Солнца, так что мир не погибнет от радиации. А ударная волна в межзвёздном газе до нас тем более не дойдёт.

Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, что австралийские аборигены, вероятно, знали об изменениях блеска Бетельгейзе.

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Вести.Наука