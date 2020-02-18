«Пари Сен-Жермен» и «Ювентус» могут разделить судьбу «Манчестер Сити»

18.02.2020, 0:30, Новости дня

Чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" и чемпион Италии "Ювентус" могут пострадать в ходе рассмотрения жалобы "Манчестер Сити" в Спортивном арбитражном суде. Пострадавший от решения УЕФА чемпион Англии указал на подобные нарушения со стороны других клубов.

УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от участия в европейских кубках сроком на два года за нарушение правила финансового fair play. Клуб намерен оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде. При этом рассмотрение иска может затронуть интересы других клубов.

"Манчестер Сити" указал, что подобные нарушения допускали "Ювентус", "Пари Сен-Жермен" и "Бавария". Если эти утверждения подтвердятся, то у перечисленных клубов также могут возникнуть аналогичные проблемы.



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