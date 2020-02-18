Андрей Василевский стал звездой минувшей игровой недели НХЛ

18.02.2020, 0:30, Новости дня

Национальная хоккейная лига в очередной раз определила лучших игроков прошедшей недели. Второй звездой семидневки назван российский вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский, одержавший три победы в трех играх, пропуская в среднем 1,64 гола и отражая 94,9% бросков.

Компанию нашему голкиперу составили два игрока линии атаки. Первой звездой признан нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Леон Драйзайтль, выигравший три матча из четырех, в которых он забросил 3 шайбы и отдал 7 результативных пасов. Третьим в списке стал форвард "Лос-Анджелес Кингз" Тайлер Тоффоли, который забил 4 гола в двух матчах.



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