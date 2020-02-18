Коронавирус подорвет работу 5 млн компаний по всему миру

18.02.2020, 0:30, Новости дня
Согласно новому исследованию, вспышка коронавируса и остановка огромных секторов экономики Китая могут повлиять на 5 млн предприятий во всем мире.
Исследовательская компания Dun&Bradstreet проанализировала китайские провинции, наиболее пострадавшие от вируса, и обнаружила, что они тесно взаимосвязаны с глобальной бизнес-сетью.
Согласно отчету, в пострадавших районах, где на 5 февраля зарегистрировано 100 или более подтвержденных случаев, расположено 90% всех действующих предприятий в Китае, а около 49 тыс. предприятий в этих регионах являются филиалами и дочерними компаниями иностранных компаний.
49% компаний с дочерними компаниями в пострадавших регионах имеют головной офис в Гонконге, на США приходится 19%, на Японию — 12%, а на Германию — 5%.
По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, по состоянию на понедельник в стране подтверждено более 70 тыс. случаев заражения коронавирусом, 1770 человек умерли.
Исследователи из Dun&Bradstreet обнаружили, что по крайней мере 51 тыс. компаний по всему миру, 163 из которых входят в Fortune 1000, имеют одного или нескольких прямых поставщиков первого уровня в пострадавшем регионе. По меньшей мере у 5 млн — 938 из которых в Fortune 1000 — есть один или несколько поставщиков второго уровня.
Влияние на бизнес в Китае и во всем мире снижает прогнозы экономического роста на год.
Moody’s пересмотрело прогнозы глобального роста на два десятых п.п., ожидая, что экономики стран G-20 будут расти вместе с ежегодным темпом роста 2,4% в 2020 году, а рост Китая снизится до 5,2%.
Это заставляет опираться на базовый прогноз, в рамках которого распространение коронавируса остановится к концу I квартала, «нормальную экономическую активность» удастся восстановить во втором квартале. Тем не менее, глобальный экономический ущерб будет «серьезным», если уровень заболеваемости и рост смертности не уменьшатся, а сбои в международной цепочке поставок усилится.
«Уже есть свидетельства, что цепочки поставок нарушаются, в том числе за пределами Китая. Кроме того, остановка тех или иных сегментов экономики в Китае окажут глобальное влияние, учитывая важность страны и ее взаимосвязь с мировой экономикой», — сказал вице-президент Moody’s Мадхави Бокил.
В отчете Dun&Bradstreet указывается, что пятью основными отраслями, на которые приходится работа 80% предприятий в местностях, пострадавших от коронавируса, были услуги, оптовая торговля, производство, розничная торговля и финансовые услуги.
Эксперты Dun&Bradstreet предполагает, что большая часть китайского рынка труда и продаж зависит от компаний в пострадавшем регионе.
На затронутые коронавирусом провинции, например, Гуандун, Цзянсу, Чжэцзян, Пекин и Шаньдун, приходится 50% от общей занятости и 48% от общего объема продаж.
Китайская экономика составляет 20% мирового ВВП. И по оценкам аналитиков, если вспышку вируса сдержат только в лету, последствия приведут к тому, что рост мирового ВВП задержится на 1 п.п.
«Независимо от того, какой реализуется сценарий, в регионе Хубэй, Китае и мировой экономике отмечается отток представителей бизнес-сегмента и слабый рост занятости и доходов в ближайшей перспективе», — говорится в сообщении компании.
«Когда удастся локализовать коронавирус, неизбежно восстановиться экономическая активность, потребители удовлетворят неудовлетворенный спрос, как только улучшатся условия. Сумма усилий по оживлению региона вернет мировую экономику на путь устойчивого роста».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет