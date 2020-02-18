SpaceX отправила на орбиту очередную партию спутников для глобального интернета, но потеряла первую ступень ракеты

18.02.2020, 0:30, Новости дня

Американская аэрокосмическая компания SpaceX 17 февраля запустила на орбиту ракету Falcon 9 с еще 60 спутниками для глобального интернета Starlink. Трансляцию запуска компания вела в своем Twitter.

Старт состоялся с космодрома ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида. На борту ракеты было примерно 15,5 тонны полезного груза.

Во время возвращения ракеты многоразового использования произошла нештатная ситуация. Первая ступень упала в Атлантический океан. Во время трансляции комментатор Лорен Лайонс заметила: «На этот раз нам не удалось приземлиться». Она выразила надежду, что важный элемент ракеты удастся доставить на сушу.

Falcon 9 launch webcast of 60 Starlink satellites is now live https://t.co/mOvutthUp6

— SpaceX (@SpaceX) February 17, 2020

Журналист Натан Баркер обратил внимание на кадр, где виден дым недалеко от платформы Of Course I Still Love You, на которую планировалось посадить ступень.

Smoke can be seen in the far right of the screen. 1056.4 did not land on OCISLY. #SpaceX #Starlink pic.twitter.com/bDQ4VVlqbA

— Nathan Barker (@NASA_Nerd) February 17, 2020

Это уже пятый вывод спутников Starlink на орбиту. Первые 60 были запущены в конце мая 2019 года. Это проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Всего планируется запустить около 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом месте земного шара.

Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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