Мнение: И ты, футбол!

18.02.2020, 0:28, Разное

Футбол в последние 20 лет был союзником властей – основным отвлекающим от политики зрелищем.

И вот, очередной «удар в спину».

В интересном, простом, искреннем интервью «Чемпионату (https://www.championat.com/football/article-3973895-artjom-rebrov—o-spartake-ssha-i-dzjube.html)» вратарь «Спартака» Артем Ребров говорит:

«… нужны перемены в стране, а их нет. Я не политик, я в этом не разбираюсь, просто сужу по людям, которые меня окружают. Люди становятся злее, агрессивнее — это видно. У меня идёт понимание — что-то не так в стране».

Это не оппозиционер утверждает, не политический активист. А далекий от политики человек, который, как видно, пришел к своим взглядам самостоятельно:

«Вот давай опять про американцев. Они ведь не только сами выбирают президента, но чувствуют ответственность за то, какого мэра выбрали, какого губернатора. Если у нас будет к этому доступ, может быть, люди в это во всё ввяжутся и сами будут понимать: «Мы же сами выбрали, мы сами это сделали». Может быть, по моему вратарскому взгляду, пойти людям навстречу и дать им возможность самим поменять эту страну?»

Между прочим, «Чемпионат» озаглавил интервью Артема Реброва так – «В Америке понял, что такое свобода. России нужны перемены». Это говорит об отношении редакции к происходящему в стране. О понимании, что в первую очередь интересно читателям, о чем они хотят прочитать.

Есть во всем этом какая-то будничность. Уже сложившееся, спокойное мнение. Вынесенное из нашей российской жизни. Ощущение конца путинской эпохи, ее завершенности. Представление о том, что за ней пора закрыть дверь.

Это настроение будет в России только крепнуть. Обратной дороги нет. Прощай, прошлое.

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